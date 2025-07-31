Новий графік руху транспорту у Львові діятиме лише в період реконструкції.

Новий графік руху транспорту у Львові застосують через реконструкцію перехрестя Сахарова – Вітовського, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає zaxid.net.

У четвер, 31 липня, у Львові стартує часткова реконструкція, яка триватиме 8 днів. Заплановані зміни стосуються маршрутів автомобілів, автобусів і трамваїв.

Перший етап: 31 липня – 3 серпня

Парна сторона вул. Нечуя-Левицького (до вул. Чупринки) – перекрита. Рух спрямовано через вул. Богуна.

Парна сторона вул. Героїв Майдану (до Стрийської) – закрита. Об’їзд — Стрийська – Сахарова.

Парна частина вул. Вітовського – залишається проїзною.

Вул. Лукіяновича – без наскрізного проїзду, доступна лише з вул. Грабовського.

Трамвай №3 – скасовано.

№9 курсує до вул. Мушака.

№4 до вокзалу – через вул. Франка, пл. Соборну, пл. Митну, Підвальну, пл. Ринок, Коперника. Назад – за старою схемою.

Другий етап: 4 – 7 серпня

Непарна частина вул. Нечуя-Левицького – перекрита. Об’їзд – Чупринки – Вербицького.

Непарна смуга вул. Героїв Майдану (до Коперника) – закрита. Рух через Стрийську – Сахарова.

Непарна сторона вул. Вітовського (до пл. Франка) – перекрита. Об’їзд – Героїв Майдану – Коперника.

Трамвай №3 – не курсує.

№9 – до Мушака.

№4 до Вернадського – через Бандери, Коперника, Ринок, Підвальну, Митну, Соборну, Франка. Зворотно – без змін.

Під час обмежень автобус №45 курсуватиме частіше, змінюючи маршрут через Франка та Вітовського. Додатково контролюватимуть маршрути №9, №21, №41 та №48. За потреби — кількість автобусів збільшать.

Новий графік руху транспорту у Львові діятиме лише в період реконструкції.

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