Новий графік руху транспорту у Львові застосують через реконструкцію перехрестя Сахарова – Вітовського, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає zaxid.net.
У четвер, 31 липня, у Львові стартує часткова реконструкція, яка триватиме 8 днів. Заплановані зміни стосуються маршрутів автомобілів, автобусів і трамваїв.
Перший етап: 31 липня – 3 серпня
Парна сторона вул. Нечуя-Левицького (до вул. Чупринки) – перекрита. Рух спрямовано через вул. Богуна.
Парна сторона вул. Героїв Майдану (до Стрийської) – закрита. Об’їзд — Стрийська – Сахарова.
Парна частина вул. Вітовського – залишається проїзною.
Вул. Лукіяновича – без наскрізного проїзду, доступна лише з вул. Грабовського.
Трамвай №3 – скасовано.
№9 курсує до вул. Мушака.
№4 до вокзалу – через вул. Франка, пл. Соборну, пл. Митну, Підвальну, пл. Ринок, Коперника. Назад – за старою схемою.
Другий етап: 4 – 7 серпня
Непарна частина вул. Нечуя-Левицького – перекрита. Об’їзд – Чупринки – Вербицького.
Непарна смуга вул. Героїв Майдану (до Коперника) – закрита. Рух через Стрийську – Сахарова.
Непарна сторона вул. Вітовського (до пл. Франка) – перекрита. Об’їзд – Героїв Майдану – Коперника.
Трамвай №3 – не курсує.
№9 – до Мушака.
№4 до Вернадського – через Бандери, Коперника, Ринок, Підвальну, Митну, Соборну, Франка. Зворотно – без змін.
Під час обмежень автобус №45 курсуватиме частіше, змінюючи маршрут через Франка та Вітовського. Додатково контролюватимуть маршрути №9, №21, №41 та №48. За потреби — кількість автобусів збільшать.
Новий графік руху транспорту у Львові діятиме лише в період реконструкції.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.
Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.