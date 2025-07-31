Новый график движения транспорта во Львове применят из-за реконструкции перекрестка Сахарова – Витовского, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет zaxid.net .
В четверг, 31 июля, во Львове стартует частичная реконструкция, которая продлится 8 дней. Планируемые изменения касаются маршрутов автомобилей, автобусов и трамваев.
Первый этап: 31 июля – 3 августа
Парная сторона ул. Нечуя-Левицкого (до ул. Чупринки) – перекрыта. Движение направлено через ул. Богун.
Парная сторона ул. Героев Майдана (до Стрыйской) – закрыта. Объезд – Стрыйская – Сахарова.
Парная часть ул. Витовского – остается проездной.
Ул. Лукияновича – без сквозного проезда, доступна только с ул. Грабовского.
Трамвай №3 – отменен.
№9 курсирует на ул. Мушака.
№4 до вокзала – через ул. Франко, пл. Соборная, пл. Таможенную, Подвальную, пл. Рынок Коперника. Обратно – по старой схеме.
Второй этап: 4 – 7 августа
Нечетная часть ул. Нечуя-Левицкого – перекрыта. Объезд – Чупрынки – Вербицкого.
Непарная полоса ул. Героев Майдана (в Коперник) – закрыта. Движение через Стрыйскую – Сахарова.
Нечетная сторона ул. Витовского (до пл. Франко) – перекрыта. Объезд – Героев Майдана – Коперника.
Трамвай №3 – не курсирует.
№9 – в Мушак.
№4 в Вернадский – через Бандеры, Коперника, Рынок, Подвальную, Таможенную, Соборную, Франко. Обратно – без изменений.
Во время ограничений автобус №45 будет курсировать чаще, меняя маршрут через Франко и Витовского. Дополнительно будут контролировать маршруты №9, №21, №41 и №48. При необходимости количество автобусов увеличат.
Новый график движения транспорта во Львове будет действовать только в период реконструкции.
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