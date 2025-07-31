Робота для пенсіонерів у Львові є реальною можливістю мати дохід, обрати зручне місце та гнучкий графік.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює кілька актуальних вакансій у різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Мережа ломбардів «Перший» запрошує на вакансії кредитного експерта, касира-оцінювача та продавця. Пропонують стабільну зайнятість з оплатою від 23 000 до 45 000 грн. Графік: три робочі — три вихідні. Локації: Сихів, проспект Червоної Калини, Чорновола, Городоцька, Стрийська. Офіційне оформлення, оплачувана відпустка, навчання з нуля, регулярний перегляд умов кожні пів року.

Працювати можна поруч з домом, а всередині — сучасне обладнання, охорона та команда, яка підтримує. Умови комфортні, є кар’єрний ріст.

Фізичну роботу пропонує ФОП Гребенко А.М. Вакансія: складальник меблів або вантажник у Городку. Зайнятість — повна або часткова. Оплата — 110 грн за годину (за підсобні завдання) або від виробітку (за складання). Основні обов’язки — перенесення товару, монтаж меблевих конструкцій, завантаження та розвантаження. Перевага — тепле приміщення, можливість навчання, стандартний графік з вихідними в суботу та неділю.

Також у клінінговій компанії Комерцклін відкрита вакансія прибиральниці. Заробіток — 700 грн за зміну, графік — 2 через 2 з 10:00 до 22:00. Місце: Львів, вул. Городоцька, 300. Основні завдання — сухе та вологе прибирання приміщень. Компанія готова найняти відповідальних людей без шкідливих звичок. Умови стабільні, потрібна охайність.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові — це реальна можливість мати дохід, обрати зручне місце та гнучкий графік.

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