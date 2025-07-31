Работа для пенсионеров во Львове реальная возможность иметь доход, выбрать удобное место и гибкий график.

Работа для пенсионеров во Львове включает несколько актуальных вакансий в различных сферах деятельности, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сеть ломбардов «Первый» приглашает на вакансии кредитного эксперта , кассира-оценщика и продавца. Предлагают стабильную занятость с оплатой от 23000 до 45000 грн. График: три рабочих – три выходных. Локации: Сихов, проспект Червоной Калины, Черновола, Городоцкая, Стрыйская. Официальное оформление, оплачиваемый отпуск, обучение с нуля, регулярный пересмотр условий каждые полгода.

Работать можно рядом с домом, а внутри — современное оборудование, охрана и поддерживающая команда. Условия комфортны, есть карьерный рост.

Физическую работу предлагает ФЛП Гребенко А.М. Вакансия: сборщик мебели или погрузчик в Городке. Занятость – полная или частичная. Оплата - 110 грн в час (за подсобные задания) или от выработки (за сборку). Основные обязанности – перенос товара, монтаж мебельных конструкций, загрузка и разгрузка. Преимущество – теплое помещение, возможность обучения, стандартный график с выходными в субботу и воскресенье.

Также в клининговой компании Коммерцклин открыта вакансия уборщицы . Заработок – 700 грн в смену, график – 2 через 2 с 10:00 до 22:00. Место: Львов, ул. Городоцкая, 300. Основные задачи — сухая и влажная уборка помещений. Компания готова нанять ответственных людей без вредных привычек. Условия стабильны, нужна чистоплотность.

Итак, работа для пенсионеров во Львове - это реальная возможность иметь доход, выбрать удобное место и гибкий график.

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