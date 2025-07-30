Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Львові зростуть не на всі послуги.

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Львові підвищаться лише для частини українців та не на всі послуги, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Львові зростуть не для всіх українських споживачів. Так, зросте вартість електроенергії, однак це стосуватиметься лише бізнес-споживачів. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення граничних цін — так званих прайс-кепів — на електроенергію для юридичних осіб. Причиною стало зростання навантаження на енергосистему в пікові години вечірнього споживання.

Зміни охоплюють ключові сегменти оптового ринку електроенергії: ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок. Нові ціни діятимуть у проміжку з 17:00 до 23:00 — саме в ці години спостерігається найбільше навантаження на електромережу.

Згідно з оновленими тарифами:

на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку ціна за 1 мегават-годину зросте з 9 000 до 15 000 гривень;

на балансуючому ринку гранична ціна підвищиться з 10 000 до 16 000 гривень.

У середньому це означає здорожчання у 1,67 раза в пікові години. Водночас нові тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Львові не торкнуться побутових споживачів. Тариф для населення залишається фіксованим — 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат-годину. Його стабільність забезпечується завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який компенсує різницю між ринковими та соціальними тарифами.

Проте експерти попереджають: підвищення цін для підприємств, промисловості, торговельних мереж та сфери послуг неминуче призведе до зростання виробничих витрат. У результаті це може вплинути на зростання цін для кінцевого споживача — навіть без зміни тарифів для побутових користувачів.

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