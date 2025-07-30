Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа во Львове поднимутся не на все услуги.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа во Львове повысятся только для украинцев и не на все услуги, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа во Львове поднимутся не для всех украинских потребителей. Да, вырастет стоимость электроэнергии, однако это касается только бизнес-потребителей. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммуналки (НКРЭКУ), приняла решение о повышении предельных цен — так называемых прайс-кепов — на электроэнергию для юридических лиц. Причиной явился рост нагрузки на энергосистему в пиковые часы вечернего потребления.

Изменения охватывают ключевые сегменты оптового рынка электроэнергии: на сутки вперед, внутрисуточный и балансирующий. Новые цены будут действовать в промежутке с 17:00 до 23:00 - именно в эти часы наблюдается наибольшая нагрузка на электросеть.

Согласно обновленным расценкам:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке сумма за 1 мегаватт-час вырастет с 9 000 до 15 000 гривен;

на балансирующем рынке предельная сумма повысится с 10000 до 16000 гривен.

В среднем это означает удорожание в 1,67 раза в пиковые часы. В то же время новые тарифы на коммунальные услуги с 1 августа во Львове не коснутся бытовых потребителей. Стоимость для населения остается фиксированным - 4 гривны 32 копейки за 1 киловатт-час. Его стабильность обеспечивается благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), компенсирующего разницу между рыночными и социальными тарифами.

Однако эксперты предупреждают: повышение цен для предприятий, промышленности, торговых сетей неизбежно приведет к росту производственных затрат. В результате это может повлиять на рост цен для конечного потребителя даже без изменения тарифов для бытовых пользователей.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.