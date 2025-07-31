Графік відключення води на серпень в Чернігові запланований 1 та 4 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернігівводоканал.

Графік введуть у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт. Відключення триватимуть за конкретними адресами, де будуть виконані технічні втручання.

01.08.2025 з 09:00 до 15:00 не буде води по вул. Г.Нарбута,7Б через заміну засувки на водопроводі Ду=50 мм. Відключення стосуватиметься приватних будинків №27 і №29, а також юридичних споживачів за адресами №7 і №7Б.

У цей самий день, 01.08.2025, також буде проводитися заміна ПГ на трубопроводі Ду=150 мм по вул. Воскресенська,41. З 09:00 до 15:00 водопостачання буде припинено до житлових об’єктів на проспекті Перемоги №48, а також приватних будинків по вул. Воскресенська №39, №41, №42 та №43.

04.08.2025 о 09:00 розпочнуться роботи з реконструкції водопроводу Ду=400 мм на перехресті вулиць Волонтерів і Алексєєва. Не буде водопостачання до 20:00 05.08.2025. Без води залишаться приватні житлові будинки по вул. Волонтерів від №1 до №27 та від №2 до №16, а також по вул. Алексєєва №14а.

Графік відключення води на серпень в Чернігові передбачає зазначені обмеження, пов’язані з оновленням трубопроводів та заміною окремих елементів системи.

Мешканцям адрес, де плануються роботи, рекомендується зробити необхідний запас.

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