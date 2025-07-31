График отключения воды на август в Чернигове запланирован 1 и 4 августа 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черниговводоканал .

График будет введен в связи с проведением аварийно-ремонтных работ. Отключения будут продолжаться по конкретным адресам, где будут выполнены технические вмешательства.

01.08.2025 с 09:00 до 15:00 не будет воды по ул. Г.Нарбута,7Б из-за замены защелки на водопроводе Ду=50 мм. Отключение будет касаться частных домов №27 и №29, а также юридических потребителей по адресам №7 и №7Б.

В этот же день, 01.08.2025, также будет производиться замена ПГ на трубопроводе Ду=150 мм по ул. Воскресенская,41. С 09:00 до 15:00 водоснабжение будет прекращено в жилые объекты на проспекте Победы №48, а также частных домов по ул. Воскресенская №39, №41, №42 и №43.

04.08.2025 в 09:00 начнутся работы по реконструкции водопровода Ду=400 мм на перекрестке улиц Волонтеров и Алексеева. Не будет водоснабжения до 20:00 05.08.2025. Без воды останутся частные жилые дома на ул. Волонтеров от №1 до №27 и от №2 до №16, а также по ул. Алексеева №14а.

График отключения воды на август в Чернигове предусматривает ограничения, связанные с обновлением трубопроводов и заменой отдельных элементов системы.

Жителям адресов, где планируются работы, рекомендуется произвести необходимый запас.

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