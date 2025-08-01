Обмеження руху на Волині стало неприємною новною для місцевих мешканців, адже це приносить певні незручності.

Обмеження руху на Волині торкнеться одразу кількох напрямків, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Луцької міської ради, в селі Великий Омеляник вже з 4 серпня перекриють частину дороги через ремонт мосту.

Обмеження руху на Волині з 4 серпня запроваджують на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник. Транспорт тут тимчасово не курсуватиме. Причина у тому, що на мосту через річку Омелянівку розпочали поточний ремонт.

Обмеження руху на Волині охоплює відрізок від вулиці Володимирської у Луцьку до Набережної у селі. Доки триватимуть роботи, машини цим маршрутом не проїдуть. Точних термінів завершення не вказали, тож місцевим і транзитним водіям варто завчасно планувати об’їзди.

Паралельно сезонні заборони на пересування регіоном запровадили і для великовагового транспорту. Як повідомила патрульна поліція області, в області діє так званий тепловий режим.

Це означає, що за температури повітря вище 28 градусів машини фактичною масою понад 24 тонни й навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн не можуть пересуватися дорогами загального користування.

Спека розм'якшує дорожнє покриття, тож важкі фури можуть серйозно пошкодити асфальт. Щоб уникнути дорогого ремонту, вирішили тимчасово зупиняти вантажівки у найспекотніші години.

Правоохоронці наголошують, що водії можуть перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки або ж зупинитися біля об'єктів дорожнього сервісу.

Втім, є і низка винятків. Ці сезонні правила не стосуються транспортних засобів, які задіяні у ліквідації стихійних лих, перевезенні вантажів підвищеної небезпеки, живих тварин чи швидкопсувної продукції. Також вільно курсуватимуть ті, хто їде з військовим вантажем, гуманітарною допомогою та товарами подвійного призначення.

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