Ограничение движения на Волыни стало неприятным новым для местных жителей, ведь это доставляет определенные неудобства.

Ограничение движения на Волыни коснется сразу нескольких направлений, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Луцкого городского совета, в селе Большой Омеляник уже с 4 августа перекроют часть дороги из-за ремонта моста.

Ограничение движения на Волыни с 4 августа вводится на улице Владимирской в селе Большой Омеляник. Транспорт здесь временно не будет курсировать. Причина в том, что на мосту через реку Емельяновку приступили к текущему ремонту.

Ограничения движения на Волыни охватывают отрезок от улицы Владимирской в Луцке до Набережной в селе. Пока будут продолжаться работы, машины по этому маршруту не проедут. Точных сроков завершения не указали, поэтому местным и транзитным водителям следует заранее планировать объезды.

Параллельно сезонные запреты на передвижение по региону ввели и для тяжеловесного транспорта. Как сообщила патрульная полиция области, в области действует так называемый тепловой режим.

Это означает, что при температуре воздуха выше 28 градусов машины фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн не могут передвигаться по дорогам общего пользования.

Жара размягчает дорожное покрытие, так что тяжелые фуры могут серьезно повредить асфальт. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, решили временно останавливать грузовики в самые жаркие часы.

Правоохранители отмечают, что водители могут переждать жару на специальных площадках для временной стоянки или остановиться возле объектов дорожного сервиса.

Впрочем, есть и ряд исключений. Эти сезонные правила не касаются транспортных средств, задействованных в ликвидации стихийных бедствий, перевозке грузов повышенной опасности, живых животных или скоропортящейся продукции. Также будут свободно курсировать те, кто едет с военным грузом, гуманитарной помощью и товарами двойного назначения.

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