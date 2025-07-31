Подорожчання м’яса в Дніпрі стало помітною проблемою вже на початку літа і, схоже, тенденція не зміниться найближчим часом.

Подорожчання м’яса в Дніпрі передбачає стрибок цін на свинину, повідомляє Politeka.

Як інформують аналітики з асоціації "Свинарі України", вартість кілограма цього продукту вже перевищила 250 гривень. Деякі частини туші йдуть ще дорожче. Все через падіння внутрішнього виробництва, зменшення кількості свиней, більші витрати на утримання і літній спад постачання.

Минулого року охолоджений пробукт можна було купити за ціною нижче 200 гривень за кілограм. Тепер же середня ціна становить уже 253.2.

Фахівці пояснюють, що подорожчання м’яса в Дніпрі спричинене, передусім, скороченням виробництва. У перші п’ять місяців 2025 року загальна пропозиція свинини в країні знизилася на 11 відсотків.

У промислових виробників падіння ще глибше – понад 15 відсотків. А саме вони дають більшу частину м’яса на українському ринку. Для порівняння, торік закупівельна вартість живої свині коливалась у межах від 52 до 60 грн.

Цього року вона вже сягнула 92.5–93.5 і продовжує рости. Багато виробників припиняють роботу через низьку рентабельність. Корм став більш вартісним, прибуток зменшився.

Не тільки економіка вдарила по галузі. Додатково на подорожчання м'яса в Дніпрі вплинули епізоотичні хвороби. Особливо боляче вдарила африканська чума свиней. Ще однією причиною стали втрати бізнесу у зонах бойових дій. Частина підприємств просто припинила існування через війну.

У популярній мережі АТБ наразі піджарка зі свинини охолоджена в упаковці на 0.7 кілограма обійдеться у 191.90. А за стейк Глобино з ошийка в гострому маринаді просять 319.89 за кілограм.

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