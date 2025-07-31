Подорожание мяса в Днепре стало заметной проблемой уже в начале лета и, похоже, тенденция не изменится в ближайшее время.

Подорожание мяса в Днепре предполагает скачок цен на свинину, сообщает Politeka.

Как информируют аналитики из ассоциации "Свиноводы Украины", стоимость килограмма этого продукта уже превысила 250 гривен. Некоторые части туши уходят еще дороже. Все из-за падения внутреннего производства, уменьшения количества свиней, больших затрат на содержание и летний спад поставок.

В прошлом году охлажденный пробукт можно было купить по цене ниже 200 гривен за килограмм. Теперь же средняя цена составляет 253.2.

Специалисты объясняют, что подорожание мяса в Днепре вызвано, прежде всего, сокращением производства. В первые пять месяцев 2025 года общее предложение свинины в стране снизилось на 11 процентов.

У промышленных производителей падение еще глубже – более 15 процентов. Именно они дают большую часть мяса на украинском рынке. Для сравнения, в прошлом году закупочная стоимость живой свиньи колебалась от 52 до 60 грн.

В этом году она уже достигла 92.5-93.5 и продолжает расти. Многие производители прекращают работу из-за низкой рентабельности. Корм стал более стоимостным, прибыль уменьшилась.

Не только экономика ударила по отрасли. Дополнительно на подорожание мяса в Днепре повлияли эпизоотические болезни. Особенно больно ударила африканская чума свиней. Еще одной причиной стали потери бизнеса в зонах боевых действий. Часть предприятий просто прекратила существование из-за войны войны.

В популярной сети АТБ пока поджарка из свинины охлажденная в упаковке на 0.7 кг обойдется в 191.90. А за стейк Глобино из ошейка в остром маринаде просят 319.89 за килограмм.

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