Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області є важливою складовою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

ВПО отримують різноманітні пільги та допомогу, які охоплюють як дорослих, так і дітей, повідомляє Центр правничої допомоги.

Державна підтримка передбачає щомісячні грошові виплати: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Такі виплати розраховані на пенсіонерів, багатодітні родини, осіб з інвалідністю та дітей і триватимуть до осені 2025 року. Окрім цього, сім’ї, що витрачають понад 20% доходу на оренду житла, можуть розраховувати на компенсацію від держави.

Для дітей-ВПО в Дніпропетровській області діє окрема система пільг. Вони мають право на першочергове зарахування до державних і комунальних закладів дошкільної освіти та шкіл, а також можуть отримати безоплатне харчування. Для цього необхідно надати відповідні документи адміністрації навчального закладу.

Батьки дітей-переселенців також можуть розраховувати на безкоштовне оздоровлення або відпочинок. Інформація про такі можливості надходить автоматично через застосунок «Дія» або її можна отримати у місцевих органах соцзахисту.

Соціальна стипендія доступна студентам ВПО, які навчаються за державним замовленням на денній формі, не мають академічних заборгованостей і не перебувають у академвідпустці. Крім того, переселенці мають пріоритет при поселеннях у студентські гуртожитки, де іноді надають знижки на проживання.

Для тих, хто навчається за контрактом у професійних і вищих навчальних закладах у зоні бойових дій, передбачено пільгові кредити на освіту. Такі пільги значно допомагають дітям отримати якісну освіту та покращити умови життя.

Джерело: 24 канал

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