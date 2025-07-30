Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области являются важной составляющей государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

ВПЛ получают различные льготы и помощь, охватывающие как взрослых, так и детей, сообщает Центр правовой помощи.

Государственная поддержка предусматривает ежемесячные денежные выплаты: 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Такие выплаты рассчитаны на пенсионеров, многодетные семьи, лиц с инвалидностью и детей и продлятся до осени 2025 года. Кроме того, семьи, тратящие более 20% дохода на аренду жилья, могут рассчитывать на компенсацию от государства.

Для детей-ВПЛ в Днепропетровской области действует отдельная система льгот. Они имеют право на первоочередное зачисление в государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования и школы, а также могут получить бесплатное питание. Для этого нужно предоставить соответствующие документы администрации учебного заведения.

Родители детей-переселенцев могут рассчитывать на бесплатное оздоровление или отдых. Информация о таких возможностях поступает автоматически через приложение «Дія» или его можно получить в местных органах соцзащиты.

Социальная стипендия доступна студентам ВПЛ, которые учатся по государственному заказу на дневной форме, не имеют академических задолженностей и не находятся в академическом отпуске. Кроме того, переселенцы имеют приоритет при поселениях в студенческие общежития, где иногда предоставляют скидки на проживание.

Для обучающихся по контракту в профессиональных и высших учебных заведениях в зоне боевых действий предусмотрены льготные кредиты на образование. Такие льготы помогают детям получить качественное образование и улучшить условия жизни.

Источник: 24 канал

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