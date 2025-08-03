Подорожчання проїзду на Закарпатті стало неприжмною новиною для багатьох жителів регіону, адже це додаткові вирати.

Подорожчання проїзду на Закарпатті стосується Мукачева, пвідомляє Politeka.

У Мукачеві оновили вартість поїздки автобусом до села Нове Давидково. Новий тариф вже затверджено, і відтепер за квиток доведеться заплатити більше.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту №32. Вартість квитка з 28 травня 2025 року зросла до 23 гривень. Це рішення ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради під час чергового засідання. Нагадаємо, що раніше квиток на цьому маршруті коштував 18 грн.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтвердили в Управлінні міського господарства. Там наголосили, що перегляд вартості перевезення був необхідним кроком. На це вплинули одразу кілька чинників. Насамперед, це звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106», а також економічні розрахунки та рекомендації спеціальної профільної комісії.

Рішення прийнято у межах чинного законодавства, з урахуванням регуляторних вимог, які визначають механізм формування тарифів у транспортній сфері.

Нагадаємо, що це не єдина новина щодо транспорту в області. Нещодавно повідомлялося, що в Ужгороді з 1 липня 2025 року впроваджено електронну систему оплати у міських автобусах. Громадяни вже можуть оплачувати поїздки через спеціальний мобільний додаток CIVIL.

Завдяки цій платформі користувачі мають змогу придбати квитки, сканувати QR-коди, переглядати історію оплат і навіть слідкувати за рухом транспорту онлайн.

Для зручності пасажирів передбачені картки різних типів. Звичайна неперсоніфікована коштує 200 грн. На ній одразу доступно 82.54 грн для поїздок. Вона підходить усім охочим і не має строку дії.

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