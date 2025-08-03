Подорожание проезда в Закарпатье стало неприглядной новостью для многих жителей региона, ведь это дополнительные спасения.

Подорожание проезда в Закарпатье касается Мукачево, сообщает Politeka.

В Мукачево обновили стоимость поездки автобусом в село Новое Давыдково. Новый тариф уже утвержден, и теперь за билет придется заплатить больше.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута №32. Стоимость билета с 28 мая 2025 г. выросла до 23 гривен. Это решение принял исполнительный комитет Мукачевского городского совета в ходе очередного заседания. Напомним, ранее билет на этом маршруте стоил 18 грн.

Подорожание проезда в Закарпатье официально подтвердили в Управлении городского хозяйства. Там подчеркнули, что пересмотр стоимости перевозки был необходимым шагом. На это повлияли сразу несколько факторов. В первую очередь, это обращение перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106», а также экономические расчеты и рекомендации специальной профильной комиссии.

Решение принято в рамках действующего законодательства с учетом регуляторных требований, определяющих механизм формирования тарифов в транспортной сфере.

Напомним, что это не единственная новость о транспорте в области. Недавно сообщалось, что в Ужгороде с 1 июля 2025 года внедрена электронная система оплаты в городских автобусах. Граждане уже могут оплачивать поездки через специальное мобильное приложение CIVIL.

Благодаря этой платформе пользователи могут приобрести билеты, сканировать QR-коды, просматривать историю оплат и даже следить за движением транспорта онлайн.

Для удобства пассажиров предусмотрены карты разных типов. Обычная неперсонифицированная стоит 200 грн. На ней сразу доступно 82.54 грн. для поездок. Она подходит всем желающим и не имеет срока действия.

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