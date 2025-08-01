Якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує визначений поріг, переселенці можуть розраховувати на виплати для ВПО у Харківській області з 1 серпня.

Внутрішньо переміщені особи, які через війну змушені були покинути свої домівки, мають право на виплати для ВПО у Харківській області з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

Основним критерієм для призначення допомоги є рівень матеріального забезпечення родини.

Якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує визначений поріг, переселенці можуть розраховувати на виплати для ВПО у Харківській області з 1 серпня. Водночас для найбільш вразливих категорій громадян держава передбачила автоматичне призначення виплат — без подання додаткових заяв.

Зокрема, автоматичну грошову допомогу отримують:

особи пенсійного віку, розмір щомісячної пенсії яких не перевищує 9444 гривні;

люди з інвалідністю першої та другої груп, а також діти з інвалідністю до 18 років і діти з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 23-річного віку, а також особи, що виконують функції опікунів, прийомних батьків або батьків-вихователів.

Решта переселенців, у яких сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9444 гривні на місяць, також мають право на грошову підтримку. Але в цьому випадку їм необхідно звернутися із заявою. Подати документи можна через додаток або портал "Дія", у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також безпосередньо до органів соціального захисту населення.

Розмір щомісячної грошової допомоги для переселенців становить 2000 гривень на кожного дорослого члена родини та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Також діє спеціальна державна програма — субсидія на оренду житла для переселенців. Її мета — частково компенсувати витрати переселенців на найм помешкання, особливо в умовах, коли знайти доступне житло у безпечних регіонах складно, а ціни на оренду залишаються високими.

Право на таку субсидію мають лише ті ВПО, які:

були змушені залишити території, де ведуться активні бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією;

не мають у власності житла, що перевищує встановлені соціальні норми житлової площі;

мешкають у помешканнях, визнаних непридатними для проживання;

не отримують інших видів державної допомоги на покриття витрат на проживання;

витрачають на оренду понад 20 відсотків свого сімейного бюджету.

Для оформлення субсидії переселенцям необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення, до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися додатком "Дія". До пакету документів, який слід надати, входять заява на отримання субсидії, договір оренди житла, довідка ВПО, а також декларація про доходи членів родини.

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