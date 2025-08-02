Місцеві мешканці хвилюються про ймовірне подорожчання проїзду в Києві, адже якщо це може стати новим ударом по гаманцю.

Подорожчання проїзду в Києві торкнеться не самих тарифів, а вартості карток, без яких частина пасажирів не уявляє щоденних поїздок, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради столиці, у місті змінилася ціна на пластикові карти для оплати поїздок.

Подорожчання проїзду в Києві торкається лише карт, якими щодня користуються тисячі пасажирів. Уже з початку липня звичайна синя коштує 96 гривень. Учнівська ж, яка виготовляється окремо для кожної дитини, обійдеться у 120 гривень.

Таке подорожчання проїзду в Києві не випадкове. За останні 2 роки все суттєво зросло в ціні. Підвищилась вартість матеріалів, логістика стала складнішою, піднялись витрати на оплату праці. Виробникам довелось врахувати ці зміни і переглянути ціни.

Особливо це стосується учнівських варіантів. Вони не просто штампуються. Кожна карта потребує персоніфікації. Це займає більше часу, потребує додаткових ресурсів і впливає на кінцеву вартість.

Що важливо, усі вже придбані картки залишаються чинними. Ніхто не змушує киян купувати нові, якщо старі справно працюють. Їх можна поповнювати й надалі користуватися без обмежень. Ті ж, хто купуватиме нові, просто платитимуть трохи більше.

Важливо, що вартість самої поїздки в транспорті не змінюється. А придбати нову або поповнити наявну картку можна в знайомих місцях. Є термінали на станціях метро, каси, Т-крамниці. Крім того, залишається доступним цифровий аналог. Це зручно, постійно під рукою в телефоні і має ті ж самі знижки на поїздки, що й пластик.

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