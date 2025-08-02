Местные жители переживают о вероятном подорожании проезда в Киеве, ведь если это может стать новым ударом по кошельку.

Подорожание проезда в Киеве коснется не самих тарифов, а стоимости карт, без которых часть пассажиров не представляет ежедневных поездок, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета столицы, в городе изменилась цена на пластиковые карты для оплаты поездок.

Подорожание проезда в Киеве касается только карт, которыми каждый день пользуются тысячи пассажиров. Уже с начала июля обычная синяя стоит 96 гривен. Учащаяся же, которая производится отдельно для каждого ребенка, обойдется в 120 гривен.

Такое подорожание проезда в Киеве не случайно. За последние 2 года все существенно выросло в цене. Повысилась стоимость материалов, логистика стала более сложной, поднялись затраты на оплату труда. Производителям пришлось учесть эти изменения и пересмотреть цены.

Особенно это касается учащихся вариантов. Они не просто штампуются. Каждая карта нуждается в персонификации. Это занимает больше времени, требует дополнительных ресурсов и влияет на конечную стоимость.

Что важно, все уже приобретенные карты остаются в силе. Никто не заставляет киевлян покупать новые, если старики исправно работают. Их можно пополнять и дальше пользоваться без ограничений. Те же, кто будет покупать новые, будут просто платить немного больше.

Важно, что стоимость самой поездки в транспорте не меняется. А приобрести новую или пополнить имеющуюся карту можно в знакомых местах. Есть терминалы на станциях метро, кассы, Т-магазины. Кроме того, остается доступным цифровой аналог. Это удобно, постоянно под рукой в телефоне и имеет те же скидки на поездки, что и пластик.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать