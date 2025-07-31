Грошова допомога в Дніпропетровській області є частиною ініціативи, спрямованої на економічну підтримку.

Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна для підприємців завдяки новому конкурсу бізнес-грантів від Карітасу України, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сама організація на сторінці у Фейсбук.

У межах ініціативи REMARKET підтримку можуть отримати мікро-, малі та середні підприємства, які працюють у сферах бджільництва, швейної чи пекарської справ, та зареєстровані в Дніпропетровській та чотирьох областях. Участь можлива для місцевих мешканців або внутрішньо переміщених осіб, які ведуть господарську діяльність не менше шести місяців.

Переможці конкурсу отримають до 237 тисяч гривень (до оподаткування), професійне навчання, менторську підтримку фахівців Карітасу України та запрошених експертів. Фінансування може бути використане на техніку, обладнання, маркетинг, ліцензії, сертифікати або часткову оренду приміщень. Заборонено витрачати кошти на придбання нерухомості, погашення кредитів, транспорт, оплату праці, податки чи комунальні послуги.

Проєкт реалізовується Карітасом України та Карітас-Спес за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії у співпраці з міжнародними партнерами: Caritas Austria, Cordaid, Trocaire та за участі Швейцарського агентства з розвитку і співробітництва.

Грошова допомога в Дніпропетровській області – частина ініціативи, спрямованої на економічну підтримку малого підприємництва. Детальні умови участі та реєстрація доступні за посиланням.

До слова, раніше також повідомлялося про можливість отримати гроші на Дніпропетровщині для ВПО. Державна допомога передбачає щомісячні грошові виплати: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

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