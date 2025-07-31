Денежная помощь в Днепропетровской области доступна предпринимателям благодаря новому конкурсу бизнес-грантов от Каритаса Украины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сама организация на странице в Фейсбуке .

В рамках инициативы REMARKET поддержку могут получить микро-, малые и средние предприятия, работающие в сферах пчеловодства, швейного или пекарского дела, и зарегистрированные в Днепропетровской и четырех областях. Участие возможно для местных жителей или внутренне перемещенных лиц, ведущих хозяйственную деятельность не менее шести месяцев.

Победители конкурса получат до 237 тысяч гривен (до налогообложения), профессиональное обучение, менторскую поддержку специалистов Каритаса Украины и приглашенных экспертов. Финансирование может быть использовано на технику, оборудование, маркетинг, лицензии, сертификаты или частичную аренду помещений. Запрещено тратить средства на приобретение недвижимости, погашение кредитов, транспорт, оплату труда, налоги или услуги.

Проект реализуется Каритасом Украины и Каритас-Спес с финансовой поддержкой Каритаса Швейцарии в сотрудничестве с международными партнерами: Caritas Austria, Cordaid, Trocaire и при участии Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Денежная помощь в Днепропетровской области – часть инициативы, направленной на экономическую поддержку малого предпринимательства. Подробные условия участия и регистрация доступны по ссылке .

Ранее также сообщалось о возможности получить деньги на Днепропетровщине для ВПЛ. Государственная помощь предусматривает ежемесячные денежные выплаты: 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

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Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто может может получить более 3 тысяч гривен ко Дню Независимости.