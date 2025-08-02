У Кіровоградській області безкоштовне житло для переселенців може бути надане через місцеві адміністрації або органи самоврядування.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна знайти через державні та волонтерські ресурси, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Як повідомляє відомство, розміщення без оплати доступне у приватних осіб, а також у закладах різної форми власності — державної, комунальної та приватної. Деталі щодо кількості варіантів у певному регіоні, вільних місць, контактів служб доступні на платформі "Там, де вас чекають".

Для пошуку оголошень від фізичних осіб створено сервіс "Прихисток". Щоб скористатися ним, потрібно відвідати сайт, обрати розділ "Знайти житло", вказати "Україна", регіон, кількість людей та склад родини. Після перегляду доступних варіантів слід звернутись до власника через контактну форму.

Ще один доступний ресурс — волонтерський сервіс "Допомагай", де принцип взаємодії також передбачає прямий зв’язок із власниками.

У Кіровоградській області безкоштовне житло для переселенців може бути надане через місцеві адміністрації або органи самоврядування. Таке соціальне розміщення відбувається у спеціально облаштованих місцях — МКП. Щоб отримати можливість поселення, слід звернутись до відповідальної особи під час евакуації, або вже на місці — до гуманітарного штабу чи представників органів влади.

Також переселенці можуть звернутись до органів соцзахисту щодо грошової підтримки. А власники житла, які надали прихисток, мають право на грошову компенсацію — заяву необхідно подавати за допомогою порталу "Прихисток".

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