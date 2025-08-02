В Кировоградской области бесплатное жилье для переселенцев может быть предоставлено через местные администрации или органы самоуправления.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно найти из-за государственных и волонтерских ресурсов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как сообщает ведомство, размещение без оплаты доступно у частных лиц, а также в заведениях разных форм собственности — государственной, коммунальной и частной. Детали о количестве вариантов в определенном регионе, свободных местах, контактах служб доступны на платформе "Там, де вас чекають".

Для поиска объявлений от физических лиц создан сервис "Прихисток". Чтобы воспользоваться им нужно посетить сайт, выбрать раздел "Знайти житло", указать "Україна", регион, количество людей и состав семьи. После просмотра доступных вариантов обратитесь к владельцу через контактную форму.

Еще один доступный ресурс - волонтерский сервис "Допомагай", где принцип взаимодействия также предполагает прямую связь с владельцами.

В Кировоградской области бесплатное жилье для переселенцев может быть предоставлено через местные администрации или органы самоуправления. Такое социальное размещение происходит в специально обустроенных местах – МКП. Чтобы получить возможность поселения, следует обратиться к ответственному лицу во время эвакуации или уже на месте — в гуманитарный штаб или представители органов власти.

Также переселенцы могут обратиться в органы соцзащиты по поводу денежной поддержки. А владельцы жилья, предоставившие убежище, имеют право на денежную компенсацию - заявление необходимо подавать с помощью портала "Прихисток".

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