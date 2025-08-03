Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області вдарить по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться одразу кількох категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановане підприємством "Юріївські ЖКП", яке обслуговує жителів Павлоградського району.

Підстави для перегляду вартості цілком звичні. Це подорожчання енергоносіїв, зростання цін на матеріали, реагенти, а також необхідність врахування реальних витрат на надання послуг. Тож жителі місцеві можуть невдовзі відчути на собі додаткове фінансове навантаження.

Нові розцінки розраховувались з урахуванням планових економічних показників. Згідно з даними підприємства, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами.

Вартість централізованого водопостачання для населення може зрости з 53 гривень 6 копійок до 69 гривень 38 копійок за кубічний метр. Це майже на 31 відсоток більше.

Для бюджетних установ вартість зросте до 72.69, а для інших споживачів перевищить 75 грн. Водночас ціни на централізоване водовідведення теж збільшаться. Населення сплачуватиме 187.53, що на понад 13 відсотків більше, ніж раніше.

Бюджетники та інші категорії споживачів відчують аналогічні зміни. Найпомітніше зростання очікується у сфері поводження з побутовими відходами. Збір і вивіз сміття для звичайного мешканця зросте з 35 до майже 68 грн на місяць.

А от прийом і розміщення сміття на полігоні подорожчає з 65.82 за кубічний метр до 174.93. Тобто більше ніж у два з половиною рази. Для бюджетних організацій і приватних підприємств підняття теж значне. Для одних ціна зросте до 591, для інших перевищить 640 за кубічний метр.

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