Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется сразу нескольких категорий потребителей, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области запланировано предприятием "Юриевские ЖКУ", обслуживающим жителей Павлоградского района.

Основания для просмотра стоимости вполне привычны. Это удорожание энергоносителей, рост цен на материалы, реагенты, а также необходимость учета реальных затрат на предоставление услуг. Так что жители местные могут вскоре испытать на себе дополнительную финансовую нагрузку.

Новые цены рассчитывались с учетом плановых экономических характеристик. Согласно данным предприятия, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронет водоснабжение, водоотвод и обращение с бытовыми отходами.

Стоимость централизованного водоснабжения для населения может возрасти с 53 гривен 6 копеек до 69 гривен 38 копеек за кубический метр. Это почти на 31 процент больше.

Для бюджетных учреждений стоимость вырастет до 72,69, а для других потребителей превысит 75 грн. В то же время, цены на централизованный водоотвод тоже увеличатся. Население будет платить 187.53, что более чем на 13 процентов больше, чем раньше.

Бюджетники и другие категории потребителей ощутят аналогичные изменения. Наиболее заметный рост ожидается в сфере обращения с бытовыми отходами. Сбор и вывоз мусора для обычного жителя вырастет с 35 до 68 грн в месяц.

А вот приём и размещение мусора на полигоне подорожает с 65.82 за кубический метр до 174.93. То есть более чем в два с половиной раза. Для бюджетных организаций и частных предприятий поднятие тоже значительно. Для одних цена вырастет до 591, для других превысит 640 за кубический метр.

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Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

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