Безкоштовне житло для переселенців Київській області пропонується за оголошеннями з відповідними умовами та контактами для зв’язку.

Безкоштовне житло для переселенців Київській області доступне в кількох громадах регіону, повідомляє Politeka.

Список актуальних варіантів проживання опубліковано на платформі «Допомагай».

У Лобачеві, що у Володарському районі, пропонують будинок із двома кімнатами. Приміщення обладнане кухнею, плитою на газу, є пічне опалення, холодильник, пральна машина. Поселення можливе без оплати, однак передбачено допомогу по господарству та приготування їжі для чоловіка похилого віку, що мешкає поблизу. Додатково – транспортна доступність. Поблизу ліс, водойма. Вітаються відповідальні люди без шкідливих звичок.

У селищі Клавдієве-Тарасове (Бородянський район) надається кімната для чоловіка. Житлове приміщення має окремий вхід. Населений пункт розташований за 40 км від столиці, зручне залізничне та маршрутне сполучення. Є холодильник, піч, плита, телевізор, мікрохвильовка, посуд. Опалення – пічне, туалет надворі. Душ, пральна машина та гаряча вода – у лазні. Поряд — магазини, водойма, лісосмуга. Передбачена дрібна допомога господарям.

У Києві, на вулиці Печенізькій, жінці надають безкоштовне довготривале місце проживання в окремій кімнаті двокімнатної квартири. Господиня забезпечує продуктами, оплачує комунальні послуги. Від учасниці очікується підтримка жінки з інвалідністю – допомога з пересуванням, приготуванням їжі, прибиранням. Район має зручне розташування.

Безкоштовне житло для переселенців Київській області пропонується за оголошеннями з відповідними умовами та контактами для зв’язку. Щоб отримати можливість заселитися у бажану домівку, варто звернутися до власників оголошень.

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