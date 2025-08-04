Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предлагается по объявлениям с соответствующими условиями и контактами для связи.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области доступно в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.

Список актуальных вариантов проживания опубликован на платформе «Допомагай».

В Лобачево, что в Володарском районе, предлагают дом с двумя комнатами. Помещение оборудовано кухней, плитой газа, есть печное отопление, холодильник, стиральная машина. Поселение возможно без оплаты, однако предусмотрена помощь по хозяйству и приготовление пищи для пожилого мужчины, проживающего поблизости. Дополнительно – транспортная доступность. Вблизи лес, водоем. Приветствуются ответственные люди без вредных привычек.

В поселке Клавдиево-Тарасово (Бородянский район) предоставляется комната для мужчины. Жилищное помещение имеет отдельный вход. Населённый пункт расположен в 40 км от столицы, удобное железнодорожное и маршрутное сообщение. Есть холодильник, печь, плита, телевизор, микроволновка, посуда. Отопление – печное, туалет на улице. Душ, стиральная машина и горячая вода – в бане. Рядом - магазины, водоем, лесополоса. Предусмотрена мелкая помощь хозяевам.

В Киеве, на улице Печенежской, женщине предоставляют бесплатное долгое место жительства в отдельной комнате двухкомнатной квартиры. Хозяйка снабжает продуктами, оплачивает коммунальные услуги. От участницы ожидается поддержка женщины с инвалидностью – помощь с передвижением, приготовлением пищи, уборкой. Район имеет удобное расположение.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предлагается по объявлениям с соответствующими условиями и контактами для связи. Чтобы получить возможность заселиться в желаемый дом, следует обратиться к владельцам объявлений.

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