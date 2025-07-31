Прогноз погоди на серпень в Запоріжжі зробили синоптики та попередили, що варто очікувати на змінну погоду

Прогноз погоди на серпень в Запоріжжі підготували для українців синоптики та розкрили, чи очікувати послаблення спеки, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів, щоб з'ясувати, чого чекати в останній місяць літа.

Прогноз погоди на серпень в Запоріжжі зробили синоптики. У серпні мешканцям регіону варто очікувати на змінну погоду: синоптики прогнозують чергування ясних і хмарних днів. Така метеорологічна ситуація може відчутно впливати на загальне самопочуття населення, а також коригувати повсякденні плани. Важливо бути готовими як до спекотного сонця, так і до раптових змін атмосферних умов.

За прогнозом погоди на серпень в Запоріжжі, температурний режим у серпні залишатиметься характерним для цього періоду року. Середній денний максимум сягатиме позначки приблизно +30 градусів за Цельсієм. У нічні години повітря помітно охолоджуватиметься — до +17 градусів. Загальна середньомісячна температура триматиметься в межах +24 градусів, що відповідає кліматичним очікуванням для останніх років. Упродовж місяця метеорологи прогнозують поступове зниження температури: денні показники знизяться з +30 до +27 градусів, а нічні — з +17 до +15 градусів.

Серпень залишається одним із найбільш посушливих місяців року. Кількість опадів, за прогнозами, становитиме від 25 до 34 міліметрів. Це означає, що дощі можливі приблизно протягом 9 днів за місяць. Ймовірність випадіння опадів упродовж одного дня становить у середньому 14 відсотків. Рівень відносної вологості залишатиметься відносно комфортним — у межах 50–58 відсотків. Щодня очікується в середньому до 8 годин сонячного світла, що забезпечить достатню інсоляцію.

Щодо вітряної активності, то середня швидкість вітру коливатиметься в межах 13–14 кілометрів за годину, з незначною тенденцією до зростання в другій половині місяця. Найпоширенішим буде вітер північного напрямку, що створюватиме відчуття прохолоди у вечірній час.

З огляду на метеорологічну картину серпня, фахівці рекомендують мешканцям планувати свій день з урахуванням погодних змін. Вдень слід обирати легкий одяг із натуральних тканин, який забезпечує добру вентиляцію. Обов’язковими елементами гардероба мають бути головний убір і сонцезахисні аксесуари, зокрема окуляри та засоби від ультрафіолету. Вечорами температура знижується, тому варто мати при собі щось тепліше для комфортного перебування на вулиці. Не менш важливо стежити за рівнем гідратації організму — пити достатню кількість води, особливо в спекотні дні.

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