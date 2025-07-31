Прогноз погоды на август в Запорожье подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, ожидать ли ослабления жары, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов, чтобы выяснить, чего ждать в последний месяц лета.

Прогноз погоды на август в Запорожье сделали синоптики. В августе жителям региона стоит ожидать переменную погоду: синоптики прогнозируют чередование ясных и облачных дней. Такая метеорологическая ситуация может ощутимо влиять на всеобщее самочувствие населения, а также корректировать повседневные планы. Важно быть готовым как к жаркому солнцу, так и к внезапным изменениям атмосферных условий.

По прогнозу погоды на август в Запорожье, температурный режим в августе будет характерным для этого периода года. Средний дневной максимум будет достигать отметки примерно +30 градусов по Цельсию. В ночные часы воздух будет заметно охлаждаться - до +17 градусов. Общая среднемесячная температура будет держаться в пределах +24 градуса, что соответствует климатическим ожиданиям для последних лет. В течение месяца метеорологи прогнозируют постепенное понижение температуры: дневные показатели снизятся с +30 до +27 градусов, а ночные — с +17 до +15 градусов.

Август остается одним из самых засушливых месяцев года. Количество осадков, по прогнозам, составит от 25 до 34 миллиметров. Это означает, что дожди возможны около 9 дней в месяц. Вероятность выпадения осадков за один день составляет в среднем 14 процентов. Уровень относительной влажности будет оставаться относительно комфортным – в пределах 50–58 процентов. Каждый день ожидается в среднем до 8 часов солнечного света, что обеспечит достаточную инсоляцию.

Что касается ветряной активности, то средняя скорость ветра будет колебаться в пределах 13–14 километров в час, с незначительной тенденцией роста во второй половине месяца. Самым распространенным будет ветер северного направления, что будет создавать чувство прохлады в вечернее время.

Учитывая метеорологическую картину августа, специалисты рекомендуют жителям планировать свой день с учетом погодных изменений. Днем следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей, которая обеспечивает хорошую вентиляцию. Обязательными элементами гардероба должен быть головной убор и солнцезащитные аксессуары, в частности очки и средства от ультрафиолета. По вечерам температура снижается, поэтому стоит иметь при себе что-то потеплее для комфортного пребывания на улице. Не менее важно следить за уровнем гидратации организма – пить достаточное количество воды, особенно в жаркие дни.

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