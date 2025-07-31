Синоптики зробили прогноз погоди на серпень в Дніпрі та розкрили, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати на спеку.

Прогноз погоди на серпень в Дніпрі зробили синоптики та розповіли, чи варто очікувати погодних сюрпризів в останній місяць літа, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів, щоб з'ясувати, чого чекати в останній місяць літа.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарях українським ЗМІ розкрила прогноз погоди на серпень в Дніпрі та інших областях України. Вона зазначила, що середня температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів. Це на 1,5–2 градуси вище за середньостатистичну норму. За її словами, така ситуація є характерною, адже саме останні місяці літа традиційно є найспекотнішими.

Що стосується опадів, їхня місячна кількість очікується в межах 23–40 міліметрів, що становить приблизно 64–73% від кліматичної норми. Таким чином, останній місяць літа буде дещо посушливішим за звичайне.

«Тепер клімат помінявся, серпень схожий на липень, стало більше атмосферних фронтів, проходження яких супроводжується раптовими зливами, а періоди антициклональної погоди стали коротшими. Поки прогнозуємо у серпні спекотну погоду з короткочасними дощами. Наразі неможливо передбачити, чи настане осінь у останні дні, чи літо продовжиться ще й у вересні», - говорить Наталія Птуха.

Відомий український синоптик Ігор Кибальчич теж зробив прогноз погоди на серпень в Дніпрі та інших областях України. За його словами, на початку місяця очікується поступове надходження більш прохолодного й стабільного повітря, що супроводжуватиметься незначним підвищенням атмосферного тиску.

У період з 6 по 10 числа внаслідок впливу західного повітряного потоку та області підвищеного тиску опади припиняться, а температурний режим утримається в межах кліматичної норми, з можливими незначними відхиленнями. Найбільш спекотними, за словами синоптика, стануть дні з 2 по 4 включно. У цей період денна температура підніматиметься до +26…+32 °C.

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