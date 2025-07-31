Прогноз погоди на серпень в Дніпрі зробили синоптики та розповіли, чи варто очікувати погодних сюрпризів в останній місяць літа, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів, щоб з'ясувати, чого чекати в останній місяць літа.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарях українським ЗМІ розкрила прогноз погоди на серпень в Дніпрі та інших областях України. Вона зазначила, що середня температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів. Це на 1,5–2 градуси вище за середньостатистичну норму. За її словами, така ситуація є характерною, адже саме останні місяці літа традиційно є найспекотнішими.

Що стосується опадів, їхня місячна кількість очікується в межах 23–40 міліметрів, що становить приблизно 64–73% від кліматичної норми. Таким чином, останній місяць літа буде дещо посушливішим за звичайне.

Дніпро, 2025 рік

«Тепер клімат помінявся, серпень схожий на липень, стало більше атмосферних фронтів, проходження яких супроводжується раптовими зливами, а періоди антициклональної погоди стали коротшими. Поки прогнозуємо у серпні спекотну погоду з короткочасними дощами. Наразі неможливо передбачити, чи настане осінь у останні дні, чи літо продовжиться ще й у вересні», - говорить Наталія Птуха.

Відомий український синоптик Ігор Кибальчич теж зробив прогноз погоди на серпень в Дніпрі та інших областях України. За його словами, на початку місяця очікується поступове надходження більш прохолодного й стабільного повітря, що супроводжуватиметься незначним підвищенням атмосферного тиску.

У період з 6 по 10 числа внаслідок впливу західного повітряного потоку та області підвищеного тиску опади припиняться, а температурний режим утримається в межах кліматичної норми, з можливими незначними відхиленнями. Найбільш спекотними, за словами синоптика, стануть дні з 2 по 4 включно. У цей період денна температура підніматиметься до +26…+32 °C.

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