Синоптики сделали прогноз погоды на август в Днепре и раскрыли, какой будет погода в августе и стоит ли ожидать жару.

Прогноз погоды на август в Днепре сделали синоптики и рассказали, стоит ли ожидать погодных сюрпризов в последний месяц лета, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов, чтобы выяснить, чего ждать в последний месяц лета.

Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментариях украинским СМИ раскрыла прогноз погоды на август в Днепре и других областях Украины. Она отметила, что средняя температура воздуха будет колебаться от +20 до +26 градусов. Это на 1,5–2 градуса выше среднестатистической нормы. По ее словам, такая ситуация характерна, ведь именно последние месяцы лета традиционно самые жаркие.

Что касается осадков, их месячное количество ожидается в пределах 23–40 миллиметров, что составляет примерно 64–73% от климатической нормы. Таким образом, последний месяц лета будет несколько засушливее обычного.

«Теперь климат поменялся, август похож на июль, стало больше атмосферных фронтов, прохождение которых сопровождается внезапными ливнями, а периоды антициклональной погоды стали короче. Пока прогнозируем в августе жаркую погоду с кратковременными дождями. Пока невозможно предсказать, наступит ли осень в последние дни, или продолжится лето еще и в сентябре», - говорит Наталья Птуха.

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич тоже сделал прогноз погоды на август в Днепре и других областях Украины. По его словам, в начале месяца ожидается постепенное поступление более прохладного и стабильного воздуха, что будет сопровождаться незначительным повышением атмосферного давления.

В период с 6 по 10 числа вследствие влияния западного воздушного потока и области повышенного давления осадки прекратятся, а температурный режим удерживается в пределах климатической нормы с возможными незначительными отклонениями. Наиболее жаркими, по словам синоптика, станут дни со 2 по 4 включительно. В этот период дневная температура будет подниматься до +26…+32 °C.

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