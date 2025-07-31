Які вакансії зараз можна знайти для пенсіонерів у Миколаєві, які умови праці та заробітні плати пропонують на ринку.

На популярних українських платформах із пошуку роботи пенсіонери можуть знайти для себе вакансії в Миколаєві, повідомляє Politeka.

Один із варіантів для пенсіонерів у Миколаєві – робота продавцем або у великій мережіі магазинів, або в дрібніших магазинчиках.

Наприклад, продавців шукає "Аврора". Обовʼязки: викладка товарів, контроль відповідності і наявності цінників, розрахунок на касі (досвід не потрібен, усьому навчають), підтримка порядку та сприяння збереженню товарів. Графік гнучкий, зайнятість може бути як повною, так і неповною. Зарплата мінімум 13 500 (за 18 змін) без верхньої межі + 15% знижка на покупку товарів.

Інші магазини також пропонують вакансії продавців-консультантів із зарплатами приблизно до 16 тисяч гривень на місяць, пише Politeka.

"Нова пошта" у Миколаєві шукає "фахівця ділянки, вантажника" та пропонує заробітну плату в розмірі 18-20 тисяч гривень. Робота підійде як для чоловіків, так і для жінок, готові взяти пенсіонерів. Працівників забезпечують безкоштовним харчуванням та медичним страхуванням. Обовʼязки: перевіряти цілісність вантажу, завантажувати та вивантажувати посилки з авто, сортувати відправлення за напрямками тощо.

Також без досвіду роботи можна претендувати на посаду помічника кухаря: потрібно буде займатися обробкою овочів, мʼяса, приготуванням напівфабрикатів. Тривалість зміни 8-9 годин, обід безкоштовний. Платять 10-17 тис. грн.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.