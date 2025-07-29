У Миколаївській області стартувала ініціатива, яка має на меті стати рятувальним колом для багатьох, йдеться про гуманітарну допомогу для пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області буде надаватися завдяки співпраці Карітасу України та Гуманітарного фонду для України, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіійному сайті організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює кілька регіонів і орієнтована на найбільш вразливі категорії населення, зокрема людей похилого віку, які втратили дім або залишились без підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області буде надаватися через Карітас Миколаїв, Кривий ріг, Запоріжжя, Кам'янське та Маріуполь.

Завдяки цій співпраці люди отримують не лише матеріальні речі, а й необхідну психологічну та юридичну підтримку. Важливо, що у межах програми передбачено й гроші для тих, хто опинився у критичних умовах через війну.

Інінціатива не обмежується роздачею гігієнічних наборів. Карітас Кривий Ріг і Запоріжжя вже відкрили інклюзивні центри, де працюють фахівці з телемедицини. У Миколаєві та Кривому Розі впроваджується система домашнього догляду для людей, які не здатні самостійно пересуватись.

Окрім цього, у кризових центрах можна отримати консультацію психолога або правника, а також отримати фінансову підтримку. Також в окремих містах відкрилися простори для дітей. Це безпечне середовище, де вони можуть відволіктись від тривог та грати.

Людям похилого віку, які втекли з небезпечних районів, видають спеціальні набори для новоприбулих, гігієнічні засоби та забезпечують гарячим харчуванням.

Реалізація цієї ініціативи триватиме до кінця травня наступного року. За цей час заплановано надати понад 37 тисяч послуг людям, які залишили свої домівки, втратили майно або близьких.

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