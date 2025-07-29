В Николаевской области стартовала инициатива, которая имеет целью стать спасательным кругом для многих, речь идет о гуманитарной помощи для пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет предоставлена благодаря сотрудничеству Каритаса Украины и Гуманитарного фонда для Украины, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области охватывает несколько регионов и ориентирована на наиболее уязвимые категории населения, в частности пожилых людей, потерявших дом или оставшихся без поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет предоставляться через Каритас Николаев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Мариуполь.

Благодаря этому сотрудничеству люди получают не только материальные вещи, но и психологическую и юридическую поддержку. Важно, что в рамках программы предусмотрены и деньги для тех, кто оказался в критических условиях из-за войны войны.

Ининициатива не ограничивается раздачей гигиенических наборов. Каритас Кривой Рог и Запорожье уже открыли инклюзивные центры, где работают специалисты телемедицины. В Николаеве и Кривом Роге внедряется система домашнего ухода для людей, не способных самостоятельно передвигаться.

Кроме того, в кризисных центрах можно получить консультацию психолога или юриста, а также получить финансовую поддержку. Также в отдельных городах открылись просторы для детей. Это безопасная среда, где они могут отвлечься от тревог и играть.

Пожилым людям, которые сбежали из опасных районов, выдают специальные наборы для новоприбывших, гигиенические средства и обеспечивают горячим питанием. Также предусмотрен ремонт жилья, в частности, временного, которое используют как убежища.

Реализация этой инициативы продлится до конца мая следующего года. За это время запланировано предоставить более 37 тысяч услуг людям, покинувшим свои дома, потерявшим имущество или близких.

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