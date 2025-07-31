Какие вакансии сейчас можно найти для пенсионеров в Николаеве, какие условия труда и зарплаты предлагают на рынке.

На популярных украинских платформах по поиску работы пенсионеры могут найти для себя вакансии в Николаеве, сообщает Politeka.

Один из вариантов для пенсионеров в Николаеве – работа продавцом либо в большой сети магазинов, либо в более мелких магазинчиках.

К примеру, продавцов ищет "Аврора". Обязанности: выкладка товаров, контроль соответствия и наличия ценников, расчет на кассе (опыт не требуется, всему обучают), поддержание порядка и содействие сохранению товаров. График гибкий, занятость может быть как полной, так и неполной. Зарплата минимум 13 500 (за 18 смен) без верхнего предела + 15% скидка на покупку товаров.

Другие магазины также предлагают вакансии продавцов-консультантов с зарплатами примерно до 16 тысяч гривен в месяц, пишет Politeka.

"Новая почта" в Николаеве ищет "специалиста участка, грузчика" и предлагает заработную плату в размере 18-20 тысяч гривен. Работа подойдет как для мужчин, так и для женщин, готовы взять пенсионеров. Работников обеспечивают бесплатным питанием и медицинским страхованием. Обязанности: проверять целостность груза, загружать и выгружать посылки с авто, сортировать отправки по направлениям и т.д.

Также без опыта можно претендовать на должность помощника повара: нужно будет заниматься обработкой овощей, мяса, приготовлением полуфабрикатов. Длительность смены 8-9 часов, обед бесплатный. Платят 10-17 тыс. грн.

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