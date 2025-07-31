У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про актуальні вакансії в Запоріжжі для пенсіонерів, умови праці та заробітні плати.

Для пенсіонерів у Запоріжжі є достатня кількість різних вакансій, і для багатьох із них не обовʼязково мати досвід роботи, розповідає Politeka.

Наприклад, кондитерський цех із виробництва пряників і печива в Запоріжжі шукає пекарів, кондитерів, пакувальників, різноробочих, прибиральників виробничих приміщень. На всі ці вакансії готові взяти людей пенсійного віку. Графік роботи змінний, стажування оплачуване, заробітна плата приблизно 18-20 тис. грн на місяць.

КП "Водоканал" у Запоріжжі шукає людину на посаду секретаря керівника та пропонує зарплату 16 260 - 19 350 грн. Потрібно вести діловодство, приймати кореспонденцію на імʼя керівника, приймати та реєструвати повідомлення по телефону, організовувати переговори тощо, пише Politeka. Зміни пʼять днів на тиждень, повний робочий день.

Також без досвіду роботи пенсіонери можуть влаштуватися пакувальниками на виробництві. Обов'язки: фасування, сортування продукції. Графік – 4/1, забезпечують безкоштовним спецодягом і взуттям. Заробітна плата становитб від 18 до 27 тисяч гривень на місяць.

Касирам у різних магазинах міста пропонують оплату в розмірі від 13 до 20 тис. грн. Для охоронців пропонують у середньому 13 000. Прибиральники можуть заробляти, залежно від місця та графіку, від 8 до 20 тисяч.

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