Для пенсионеров в Запорожье есть достаточное количество различных вакансий, и для многих из них не обязательно иметь опыт работы, рассказывает Politeka.
К примеру, кондитерский цех по производству пряников и печенья в Запорожье ищет пекарей, кондитеров, упаковщиков, разнорабочих, уборщиков производственных помещений. На все эти вакансии готовы взять людей пенсионного возраста. График работы переменный, стажировка оплачиваемая, заработная плата примерно 18-20 тыс. грн в месяц.
КП "Водоканал" в Запорожье ищет человека на должность секретаря руководителя и предлагает зарплату 16 260 – 19 350 грн. Нужно вести делопроизводство, принимать корреспонденцию на имя руководителя, принимать и регистрировать сообщения по телефону, организовывать переговоры, пишет Politeka. Смены пять дней в неделю, полный рабочий день.
Также без опыта работы пенсионеры могут устроиться упаковщиками на производстве. Обязанности: фасовка, сортировка продукции. График – 4/1, обеспечивают бесплатной спецодеждой и обувью. Заработная плата составляет от 18 до 27 тысяч гривен в месяц.
Кассирам в разных магазинах города предлагают оплату в размере от 13 до 20 тыс. грн. Для охранников предлагают в среднем 13 000. Уборщики могут зарабатывать в зависимости от места и графика от 8 до 20 тысяч.
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