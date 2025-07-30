Нова система оплати проїзду у Запоріжжі наразі перебуває на стадії тестування та незабаром стане доступною всім мешканцям міста, повідомляє Politeka.

За інформацією міської ради, це не просто технічне оновлення, а суттєвий крок уперед у напрямку зручного та сучасного сервісу для пасажирів.

Оплата здійснюватиметься через спеціальну муніципальну картку, яка почала проходити випробування чотири місяці тому і спершу була доступна лише обраним категоріям користувачів — студентам та пільговикам. За цей період у Запоріжжі видали 377 студентських «Січ Студентська» і 98 пільгових «Січ Пільгова», якими вже успішно користуються під час поїздок, відмовляючись від традиційних паперових квитків.

Ця інновація дала змогу автоматизувати процес розрахунку й точніше відстежувати пасажиропотік, що раніше було доволі приблизним. Тепер з’явилася реальна інформація про навантаження на маршрути, що дозволяє ефективніше планувати рух.

Наступним етапом стане запуск «Січ Загальної», яка буде доступна для всіх мешканців. Вона поєднує зручність — безготівкові розрахунки та можливість обирати між разовими поїздками або місячними абонементами. Для зручності користувачів на базі підприємства «Запоріжелектротранс» встановлять спеціальні термінали, де картку можна буде отримати автоматично, без черг. Поповнити «Січ» також можна через мобільний додаток EasyPay.

Отже, нова система оплати проїзду у Запоріжжі сприятиме підвищенню якості транспортного обслуговування та комфорту для пасажирів, які пересуваються містом.

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