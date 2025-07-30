Новая система оплаты проезда в Запорожье находится на стадии тестирования и вскоре станет доступной всем жителям города, сообщает Politeka.

По информации городского совета, это не просто техническое обновление, а существенный шаг вперед по удобному и современному сервису для пассажиров.

Оплата будет производиться через специальную муниципальную карту, которая начала проходить испытания четыре месяца назад и сначала была доступна только выбранным категориям пользователей — студентам и льготникам. За этот период в Запорожье выдали 377 студенческих «Сич Студенческая» и 98 льготных «Сич Льготная», которыми уже успешно пользуются во время поездок, отказываясь от традиционных бумажных билетов.

Эта инновация позволила автоматизировать процесс расчета и точнее отслеживать пассажиропоток, что раньше было достаточно приблизительным. Теперь появилась реальная информация о погрузке на маршруты, позволяющая эффективнее планировать движение.

Следующим этапом станет запуск «Сечи Общей», которая будет доступна всем жителям. Она сочетает удобство – безналичные расчеты и возможность выбирать между разовыми поездками или месячными абонементами. Для удобства пользователей на базе предприятия «Запорожэлектротранс» установят специальные терминалы, где карту можно будет получить автоматически, без очередей. Пополнить «Сич» можно также через мобильное приложение EasyPay.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Запорожье будет способствовать повышению качества транспортного обслуживания и комфорта для пассажиров, передвигающихся по городу.

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