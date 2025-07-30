У Львові є достатня кількість вакансій, які підійдуть пенсіонерам, залежно від їхніх умінь, досвіду роботи та побажань по заробітній платі.

На популярних українських платформах для пошуку роботи можна знайти багато варіантів для пенсіонерів у Львові, навіть без досвіду, повідомляє Politeka.

Продавцям-консультантам у торговельних центрах та окремих магазинах Львова пропонують заробітну плату приблизно від 16 до 20 тисяч гривень на місяць, також можливі премії та знижки на товари. Графік роботи гнучкий, позмінний. В обовʼязки входить викладка товарів, контроль відповідності і наявності цінників, розрахунок на касі.

Пенсіонерам також може підійти вакансія пакувальника на підприємстві з переробки м'ясопродуктів та виготовлення мʼясних виробів, пише Politeka. Основні обов'язки: пакування ковбасок гриль, шашлику, стейків, вакуумування продукції. Робота пʼять дгнів на тиждень, є денні або нічні зміни. Забезпечується безкоштовне харчування, робоча форма та взуття, а зарплата становити 30-33 тис. грн.

В інших компаніях у Льовові комплектувальникам-пакувальникам пропонують заробітну плату в 18-20 тис грн. Обовязки: відбір товарів на складі на підставі документів, упакування та перевірка відповідності маркування, комплектація та підготовка їх до відправлення.

Прибиральницям та покоївкам у Льові пропонують заробітну плату від 10 до 15 тисяч гривень, охоронцям – 10-12 тис. Пенсіонерів навіть готові взяти на посаду бізнес-асистента (помічника керівника) та обіцяють оплату в розмірі 20-23 000 грн.

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