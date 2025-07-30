Новий графік руху транспорту у Львові дозволить мешканцям новобудов зручніше добиратися до центру та інших районів міста.

Новий графік руху транспорту у Львові передбачає продовження автобусного маршруту №21 до житлового масиву Малоголоско, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалили 29 липня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Зміни покликані забезпечити транспортне сполучення для мешканців мікрорайону, де раніше не курсували рейсові машини.

Як повідомляє пресслужба ЛМР, тепер проїзд пролягатиме через вулиці Під Голоском і Щепову. Упровадження нової схеми дозволить покращити якість перевезень та підвищити доступність інфраструктури для жителів району.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, маршрут продовжили саме в ту частину міста, яка до цього часу не була охоплена громадським обслуговуванням.

Згідно з нововведенням, автобуси рухатимуться від кільцевої дороги в районі ТЦ «Три слони» до гіпермаркету «Епіцентр», а далі через Городоцьку, Ряшівську, Патона, Виговського, Володимира Великого, Княгині Ольги, Сахарова, Коперника, Дорошенка, проспект Свободи, площу Різні, проспект Чорновола, Варшавську, Під Голоском, Щепову і в зворотному напрямку.

Наразі маршрут обслуговує ПАТ «Львівське АТП-14630», що випускає щоденно 12 одиниць техніки. Зміни набудуть чинності після завершення погоджувальних процедур з поліцією. Про конкретну дату старту буде повідомлено окремо.

Новий графік руху транспорту у Львові дозволить мешканцям новобудов зручніше добиратися до центру та інших районів міста. Це зробить пересування містом комфортнішим та зручнішим.

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