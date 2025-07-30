Новый график движения транспорта во Львове позволит жителям новостроек удобнее добираться в центр и другие районы города.

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает продление автобусного маршрута №21 до жилмассива Малоголоско, сообщает Politeka.

Такое решение было принято 29 июля на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета. Изменения призваны обеспечить транспортное сообщение для жителей микрорайона, где раньше не курсировали рейсовые машины.

Как сообщает пресс-служба ЛГС, теперь проезд будет проходить через улицы Под Голоском и Щепову. Внедрение новой схемы позволит улучшить качество перевозок и повысить доступность инфраструктуры жителям района.

По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олега Забарыла, маршрут продолжили именно в ту часть города, которая до этого времени не была охвачена общественным обслуживанием.

Согласно нововведению, автобусы будут двигаться от кольцевой дороги в районе ТЦ «Три слона» до гипермаркета «Эпицентр», а дальше через Городоцкую, Ряшевскую, Патона, Выговского, Владимира Великого, Княгини Ольги, Сахарова, Коперника, Дорошенко, проспект Свободы, проспект Свободы, проспект Свободы Голоском, Щеповой и в обратном направлении.

В настоящее время маршрут обслуживает ПАО «Львовское АТП-14630», выпускающее ежедневно 12 единиц техники. Изменения вступят в силу после завершения согласительных процедур с полицией. О конкретной дате старта будет поставлено в известность отдельно.

Новый график движения транспорта во Львове позволит жителям новостроек удобнее добираться в центр и другие районы города. Это сделает передвижение по городу более комфортным и удобным.

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