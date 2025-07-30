Во Львове есть достаточно много вакансий, которые подойдут пенсионерам, в зависимости от их умений, опыта работы и пожеланий по заработной плате.

На популярных украинских платформах для поиска работы можно найти много вариантов для пенсионеров во Львове, даже без опыта, сообщает Politeka.

Продавцам-консультантам в торговых центрах и отдельных магазинах Львова предлагают заработную плату от 16 до 20 тысяч гривен в месяц, также возможны премии и скидки на товары. График работы гибкий, посменный. В обязанности входит выкладка товаров, контроль соответствия и наличия ценников, расчет на кассе.

Пенсионерам также может подойти вакансия упаковщика на предприятии по переработке мясопродуктов и изготовлению мясных изделий, пишет Politeka. Основные обязанности: упаковка колбасок гриль, шашлыка, стейков, вакуумирование продукции. Работа пять дней в неделю, есть дневные или ночные смены. Обеспечивается бесплатное питание, рабочая форма и обувь, а зарплата составляет 30-33 тыс. грн.

В других компаниях во Львове комплектовальщикам-упаковщикам предлагают заработную плату в 18-20 тыс грн. Обязанности: отбор товаров на складе на основании документов, упаковка и проверка соответствия маркировки, комплектация и подготовка к отправке.

Уборщицам и горничным во Львове предлагают заработную плату от 10 до 15 тысяч гривен, охранникам – 10-12 тыс. Пенсионеров даже готовы взять на должность бизнес-ассистента (помощника руководителя) и обещают оплату в размере 20-23 000 грн.

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