У Харкові є чимало вакансій для роботи в абсолютно різних сферах, на які готові взяти людей пенсійного віку.

На популярних українських платформах із пошуку роботи можна знайти багато вакансій у Харкові, які підійдуть для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Наприклад, підприємству з виробництва поліетиленової упаковки в Харкові потрібні пакувальники готової продукції. Обовʼязки – біля конвеєра збирати готову продукцію в пачки та мішки, перевіряючи якість Можливі денні або нічні зміни, зарплата становить від 600 до 1500 грн за зміну, виплачується потижнево.

Різні мережі магазинів у Харкові готові взяти пенсіонерів на посаду продавця, досвід не обовʼязковий, хоч і буде перевагою, пише Politeka. В обовʼязки входить викладка товарів, контроль за цінниками та термінами придатності, консультування покупців і розрахунок на касі. Графік гнучкий, може бути 4/4, 4/3, 5/2, заробітна плата може коливатися приблизно від 11 до 16 тисяч гривень на місяць.

Охоронцям у магазині пропонують заробітну плату в розмірі від 12 до 14 тис. грн на місяць. Потрібно забезпечувати порядок на території магазину, контролювати вхід-вихід відвідувачів, реагувати на побутові конфлікти та випадки порушення правопорядку, досвід також не обовʼязковий.

До 15 тисяч грн за пʼятиденний робочий тиждень із 9:00 до 18:00 можуть отримувати прибиральниці. На таку вакансію також спокійно можуть претендувати пенсіонери, бажано мати відповідний досвід.

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