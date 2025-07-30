В Харькове есть немало вакансий для работы в совершенно разных сферах, на которые готовы взять людей пенсионного возраста.

На популярных украинских платформах по поиску работы можно найти много вакансий в Харькове, которые подойдут для пенсионеров, сообщает Politeka.

К примеру, предприятию по производству полиэтиленовой упаковки в Харькове нужны упаковщики готовой продукции. Обязанности – у конвейера собирать готовую продукцию в пачки и мешки, проверяя качество. Возможны дневные или ночные смены, зарплата составляет от 600 до 1500 грн в смену, выплачивается еженедельно.

Различные сети магазинов в Харькове готовы взять пенсионеров на должность продавца, опыт не обязателен, хотя и будет преимуществом, пишет Politeka. тысяч гривен в месяц. В обязанности входит выкладка товаров, контроль ценников и сроков годности, консультирование покупателей и расчет на кассе. График гибкий, может быть 4/4, 4/3, 5/2, заработная плата может колебаться от 11 до 16 тысяч гривен в месяц.

Охранникам в магазине предлагают заработную плату в размере от 12 до 14 тыс. грн в месяц. Нужно обеспечивать порядок на территории магазина, контролировать вход-выход посетителей, реагировать на бытовые конфликты и случаи нарушения правопорядка, опыт также не обязателен.

До 15 тысяч грн за пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 могут получать уборщицы. На такую вакансию спокойно могут претендовать пенсионеры, желательно иметь соответствующий опыт.

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