Прогноз погоди в Одесі на 10 днів обіцяє комфортну теплу атмосферу з переважно сухими днями та легкими вітрами.

Прогноз погоди в Одесі на 10 днів показує стабільні теплі умови з незначними коливаннями температури та майже відсутністю опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

З 31 липня по 9 серпня температура повітря коливатиметься від +19°C до +30°C. Зокрема, 31-го очікується +22 градуси, 1-го повітря прогріється до +30°C, а 2-го температура знизиться до +19°C. У наступні дні температура залишатиметься на рівні близько +29–+30 градусів, із незначними коливаннями: 3 числа прогнозується +29°C, 4 серпня — +19°C, 5 та 6 серпня — близько +29°C, а до 9-го повітря прогріється до +30°C.

Напрямок вітру упродовж цього періоду змінюватиметься. З 31 липня по 1 числа домінуватиме північно-західний вітер із поривами до 9 м/с. З 2 по 8 серпня очікуються південно-західні та південні вітри зі швидкістю від 3 до 7 м/с. 7-го прогнозується слабкий північний вітер із поривами до 5 м/с.

Опади будуть мінімальними. 31-го й 7-го можливі невеликі дощі у вигляді 0,1 мм опадів, а 9 числа очікується дощ із кількістю опадів 1,6 мм. У решту днів значних опадів не передбачається, що свідчить про переважно суху погоду.

Отже, прогноз погоди в Одесі на 10 днів обіцяє комфортну теплу атмосферу з переважно сухими днями та легкими вітрами. Такі умови будуть сприятливими для відпочинку на природі, прогулянок та інших заходів просто неба. Рекомендується враховувати незначну ймовірність короткочасних дощів під час планування подій.

За детальнішою інформацією варто звертатися до офіційних джерел та слідкувати за оновленнями, щоб бути готовими до можливих змін.

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