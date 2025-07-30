Продовжено термін видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі, проте допомога передбачена не всім українцям, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомляє Центр підтримки бахмутян.
Волонтерський центр "ГОСТИННА ХАТА" повідомляє про продовження видачі гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Допомога надається за підтримки Одеської міської ради. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надається на базі волонтерського центру. Отримати продуктові набори можуть лише переселенці з Бахмута, які мають довідку ВПО з реєстрацією у місті Одеса.
При цьому заявники мають належати до однієї з таких категорій:
- особи пенсійного віку
- дорослі особи з інвалідністю
- діти з інвалідністю
- багатодітні сім’ї
- родини, які мають дітей віком до трьох років
- одинокі матері (за наявності відповідного офіційного витягу)
Для отримання допомоги необхідно мати при собі оригінали всіх підтверджувальних документів.
Адреса пункту видачі: місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 13. Для переселенців з Бахмута організовано окрему чергу.
Продуктові набори видаватимуться у такі дати: 30 липня 2025 року та 31 липня 2025 року. Години роботи: з 9:00 до 15:00. Обідня перерва: з 12:30 до 13:00.
Підкреслимо, щодня центр надає підтримку. У «Гостинній Хаті» можна отримати широкий спектр необхідних речей. Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти, посуд, дитячі іграшки та предмети першої необхідності. Для тих, хто потребує не лише матеріальної, але й емоційної підтримки, працюють психологи та консультанти.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.