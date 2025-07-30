Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі за розкладом у волонтерському центрі.

Продовжено термін видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі, проте допомога передбачена не всім українцям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомляє Центр підтримки бахмутян.

Волонтерський центр "ГОСТИННА ХАТА" повідомляє про продовження видачі гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Допомога надається за підтримки Одеської міської ради. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надається на базі волонтерського центру. Отримати продуктові набори можуть лише переселенці з Бахмута, які мають довідку ВПО з реєстрацією у місті Одеса.

При цьому заявники мають належати до однієї з таких категорій:

особи пенсійного віку

дорослі особи з інвалідністю

діти з інвалідністю

багатодітні сім’ї

родини, які мають дітей віком до трьох років

одинокі матері (за наявності відповідного офіційного витягу)

Для отримання допомоги необхідно мати при собі оригінали всіх підтверджувальних документів.

Адреса пункту видачі: місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 13. Для переселенців з Бахмута організовано окрему чергу.

Продуктові набори видаватимуться у такі дати: 30 липня 2025 року та 31 липня 2025 року. Години роботи: з 9:00 до 15:00. Обідня перерва: з 12:30 до 13:00.

Підкреслимо, щодня центр надає підтримку. У «Гостинній Хаті» можна отримати широкий спектр необхідних речей. Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти, посуд, дитячі іграшки та предмети першої необхідності. Для тих, хто потребує не лише матеріальної, але й емоційної підтримки, працюють психологи та консультанти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.