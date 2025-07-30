Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе по расписанию в волонтерском центре.

Продлен срок выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, однако помощь предусмотрена не всем украинцам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Центра поддержки бахмутян.

Волонтерский центр "Гостиный дом" сообщает о продолжении выдачи гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Помощь оказывается при поддержке Одесского городского совета. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляется на базе волонтерского центра. Получить продуктовые наборы могут только переселенцы из Бахмута, у которых есть справка ВПЛ с регистрацией в городе Одесса.

При этом заявители должны относиться к одной из следующих категорий:

лица пенсионного возраста

взрослые лица с инвалидностью

дети с инвалидностью

многодетные семьи

семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет

одинокие матери (при наличии соответствующего официального подъемника)

Для получения помощи необходимо иметь при себе подлинники всех подтверждающих документов.

Адрес пункта выдачи: город Одесса, улица Водопроводная, дом 13. Для переселенцев из Бахмута организована отдельная очередь.

Продуктовые наборы будут издаваться в следующие даты: 30 июля 2025 и 31 июля 2025 года. Часы работы: с 9:00 до 15:00. Обеденный перерыв: с 12:30 до 13:00.

Подчеркнем, ежедневно центр оказывает поддержку. В «Гостином Доме» можно получить широкий спектр необходимых вещей. Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, одежда, медикаменты, посуда, детские игрушки и предметы первой необходимости. Для тех, кто нуждается не только в материальной, но и эмоциональной поддержке, работают психологи и консультанты.

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