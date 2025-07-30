Прогноз погоды в Одессе на 10 дней сулит комфортную тёплую атмосферу с преимущественно сухими днями и легкими ветрами.

Прогноз погоды в Одессе на 10 дней показывает стабильные теплые условия с незначительными колебаниями температуры и отсутствием осадков, сообщает Politeka.

Такуу информацию сообщает сайт meteofor.

С 31 июля по 9 августа температура воздуха будет колебаться от +19 до +30°C. В частности, 31-го ожидается +22 градуса, 1-го воздух прогреется до +30°C, а 2-го температура снизится до +19°C. В последующие дни температура будет оставаться на уровне около +29–+30 градусов, с незначительными колебаниями: 3 числа прогнозируется +29°C, 4 августа – +19°C, 5 и 6 августа – около +29°C, а к 9-му воздух прогреется до +30°C.

Направление ветра в течение этого периода будет меняться. С 31 июля по 1 числа будет доминировать северо-западный ветер с порывами до 9 м/с. Со 2 по 8 августа ожидаются юго-западные и южные ветры со скоростью от 3 до 7 м/с. 7-го прогнозируется слабый северный ветер с порывами 5 м/с.

Осадки будут минимальными. 31 и 7 возможны небольшие дожди в виде 0,1 мм осадков, а 9 числа ожидается дождь с количеством осадков 1,6 мм. В остальные дни значительных осадков не предполагается, что свидетельствует о преимущественно сухой погоде.

Итак, прогноз погоды в Одессе на 10 дней сулит комфортную тёплую атмосферу с преимущественно сухими днями и легкими ветрами. Такие условия будут благоприятны для отдыха на природе, прогулок и других мероприятий под открытым небом. Рекомендуется учитывать незначительную вероятность кратковременных дождей при планировании событий.

За более подробной информацией следует обращаться к официальным источникам и следить за обновлениями, чтобы быть готовыми к возможным изменениям.

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