Прогноз погоди у Києві на 10 днів демонструє помірно теплу погоду з періодичними змінами вітру і незначними опадами.

Прогноз погоди у Києві на 10 днів свідчить про різноманітні температурні коливання та різні погодні умови, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

З 31 липня по 9 серпня температура повітря коливатиметься від +16°C до +28°C. Зокрема, 31 липня очікується +18°C, 1 серпня — +22°C, 2 серпня температура знизиться до +16°C, а вже 3 серпня стовпчик термометра підніметься до +25°C.

Вітри у цей період будуть змінювати свій напрямок. 31 липня йтиме північно-західний вітер із поривами до 12 м/с, 1 серпня — західний з поривами 9 м/с, 2 числа — також західний, але з меншою швидкістю — 4 м/с. 3-го напрямок вітру зміниться на південно-східний, а швидкість сягатиме 6 м/с.

Опадів у перші дні прогнозу буде мінімум. 31 липня очікується 0 мм, 1 і 2 серпня — без опадів, 3 серпня — теж опадів не передбачається. Проте 7-го можливі дощі з опадами 7,6 мм, а 9 серпня очікується лише 0,9 мм.

Температура у другій половині періоду також варіюватиметься: 4 серпня повітря охолоне до +16°C, 5 числа знову підніметься до +27°C, а 6-го знизиться до +17°C. Вітер у ці дні переважатиме південний або північний напрямок із помірною швидкістю.

У підсумку, прогноз погоди у Києві на 10 днів демонструє помірно теплу погоду з періодичними змінами вітру і незначними опадами, що варто врахувати при плануванні заходів на відкритому повітрі.