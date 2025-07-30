Прогноз погоди у Києві на 10 днів свідчить про різноманітні температурні коливання та різні погодні умови, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає сайт meteofor.
З 31 липня по 9 серпня температура повітря коливатиметься від +16°C до +28°C. Зокрема, 31 липня очікується +18°C, 1 серпня — +22°C, 2 серпня температура знизиться до +16°C, а вже 3 серпня стовпчик термометра підніметься до +25°C.
Вітри у цей період будуть змінювати свій напрямок. 31 липня йтиме північно-західний вітер із поривами до 12 м/с, 1 серпня — західний з поривами 9 м/с, 2 числа — також західний, але з меншою швидкістю — 4 м/с. 3-го напрямок вітру зміниться на південно-східний, а швидкість сягатиме 6 м/с.
Опадів у перші дні прогнозу буде мінімум. 31 липня очікується 0 мм, 1 і 2 серпня — без опадів, 3 серпня — теж опадів не передбачається. Проте 7-го можливі дощі з опадами 7,6 мм, а 9 серпня очікується лише 0,9 мм.
Температура у другій половині періоду також варіюватиметься: 4 серпня повітря охолоне до +16°C, 5 числа знову підніметься до +27°C, а 6-го знизиться до +17°C. Вітер у ці дні переважатиме південний або північний напрямок із помірною швидкістю.
У підсумку, прогноз погоди у Києві на 10 днів демонструє помірно теплу погоду з періодичними змінами вітру і незначними опадами, що варто врахувати при плануванні заходів на відкритому повітрі.
Для детальнішої інформації про погоду рекомендуємо стежити за оновленнями місцевих метеорологічних служб. Слідкуйте за прогнозом, щоб завчасно планувати свої справи та подорожі.
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